MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da ödül oyunu oynanacak. MasterChef’te dış çekim olarak gerçekleşecek ödül oyununda kırmızı ve mavi takım Lüleburgaz’da yarışacak. Peki, MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde ödül oyunu oynanacak. MasterChef’te kırmızı ve mavi takım büyük ödül olan arsa ödülünü kazanmak için kıyasıya mücadele verecek. Peki, MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar ödül oyununda karşı karşıya geliyor. MasterChef’te kırmızı ve mavi takım büyük ödül verilecek ödül oyununu Lüleburgaz’da oynayacak.

MasterChef All Star’da büyük ödül olarak yarışmacılara 100.000 TL verilirken bu sefer ödül olarak arsa verilecek.

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Lüleburgaz’da yapılan dış çekim sonrasında kazanan takım stüdyoda büyük ödülün sahibi olabilmek için tekrar tezgah başına geçecek.

19 EKİM 2023 MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın yeni takım oyununda karşı karşıya geldi. Şefler yarışmacılardan sakatat yemekleri yapmalarını istedi. Bu düellonun kazananı kırmızı takım oldu.

Mavi takım bireysel dokunulmazlığı alabilmek için tekrar tezgah başına geçti ve şefler kızartma yöntemiyle yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi.

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Bireysel dokunulmazlığı kazanan MasterChef Barbaros oldu. Barbaros eleme potasına direkt olarak Sergen’i gönderdi. Daha sonra mavi takımın gerçekleştirdiği eleme oylamasında ise Alican eleme potasına giden bir diğer isim oldu.

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