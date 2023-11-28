MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar ilk takım oyununda sokak lezzetleri konseptiyle sevilen sokak yemeklerinden yapacak. Peki, MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor.

Şefler yarışmacılardan ilk takım oyunu için kırmızı ve mavi takımdan sokak lezzetleri konseptine dahil sokak yemekleri çeşitlerini yapmalarını isteyecek.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan şekerpare yapmalarını istedi. Tüm şekerpareleri tadan şefler kaptanlık için en iyilerini belirledi.

MasterChef'te en iyi şekerpareyi yapan isimler Esra, Hasan ve Tahsin oldu.

Gecenin kaptanlık oyunu finaline Hasan ve Tahsin kaldı. İki tabağı derinlemesine ele alan şefler nedenleri ile birlikte seçimlerini açıkladı. Buna göre en iyi şekerpareyi yapan Hasan mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Barbaros seçildi.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Hasan, Tahsin, Sergen, Tolga, Dilara, Batuhan.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Barbaros, Eren, Kıvanç, Esra, Cemre.