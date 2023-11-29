MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dokunulmazlık oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım Tayland’a özgü yemekler yapacak. Peki, MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar Tayland yemekleri yaparak dokunulmazlığı almaya çalışacak. Peki, MasterChef All Star 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın yeni dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor.

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Şefler yarışmacılardan takım oyunu için kırmızı ve mavi takımdan Tayland yemekleri çeşitlerini yapmalarını isteyecek.

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Şeflerin belirlediği Tayland yemeklerini en iyi yapan takım dokunulmazlığı alacak. Böylece dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme potası için oylama yapması gerekecek.

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MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Hasan, Tahsin, Sergen, Tolga, Dilara, Batuhan.

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Barbaros, Eren, Kıvanç, Esra, Cemre.

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