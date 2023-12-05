MasterChef All Star 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam kaptanlık oyunu gerçekleşti. Peki, MasterChef All Star 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde haftanın ilk takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yarışmacılar ilk takım oyununda dürüm konseptiyle düello yapılacak. Peki, MasterChef All Star 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor.

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Şefler yarışmacılardan ilk takım oyunu için kırmızı ve mavi takımdan dürüm çeşitlerinden düello yapmalarını isteyecek.

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MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler bazı kural değişikliklerine gideceklerini açıklamıştı. Buna göre haftanın kaptanlık oyununda şefler önce yarışmacılardan simit yapmalarını istedi ve en iyi simit yapanlar sonrasında kendi arasında kaptanlık oyunu oynadı.

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Şefler en iyi simit yapan yarışmacılardan tekrar simit kullanarak yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi ve süre olarak 20 dakika verildi. Simit kullanarak yaratıcı tabaklar çıkartan yarışmacılardan en yaratıcı tabakta son ikiye Eren ve Kıvanç kaldı.

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Buna göre en yaratıcı tabağı çıkartan Kıvanç MasterChef All Star’da mavi takım kaptanı oldu.

Kıvanç kırmızı takım kaptanı olarak Sergen’i seçti.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Kıvanç, Dilara, Barbaros, Cemre, Esra.

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Sergen, Tahsin, Hasan, Eren, Batuhan.

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