MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde takım oyunu oynanacak. MasterChef All Star’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde tek yemekle beş düello yapılacak ve haftanın eleme potasına gidecek olan yarışmacı belirlenecek. Peki, MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın yeni dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor.

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Şefler yarışmacılardan yeni takım oyunu için kırmızı ve mavi takımdan Ratatouille yapmalarını isteyecek. Yeni dokunulmazlık oyunu konsepti ise bir yemek beş düello olacak.

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MasterChef All Star’ın yeni bölümü bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak.

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MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Kıvanç, Dilara, Barbaros, Cemre, Esra.

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MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Sergen, Tahsin, Hasan, Eren, Batuhan.

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