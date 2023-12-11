MasterChef All Star 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti ve Cemre MasterChef’e veda etti. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynanacak. Peki, MasterChef All Star 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde ise yarışmacılar kaptanlık oyununda mavi takım kaptanı olabilmek için ter dökecek. Peki, MasterChef All Star 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar kaptanlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler kaptanlık yarışında yarışmacılardan midye dolma yapmalarını isteyecek.

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En iyi midye dolmayı yapan yarışmacı haftanın mavi takım kaptanı olacak ve karşısına kırmızı takım kaptanını seçerek haftanın takımlarını oluşturacak.

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Şefler MasterChef All Star’ın bundan sonraki bölümlerinde mavi takım kaptanı olan kişinin yarışmada ciddi avantajları elde edeceğini açıklanmıştı. Bunun yanı sıra şefler son 11 için artık eleme sisteminin değişeceğini de açıkladı. Buna göre MasterChef All Star’da her gün 1 kişi eleme adayı olarak belirlenecek.

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MASTERCHEF ALL STAR’DA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. Buna göre eleme potasındaki yarışmacılar Esra, Dilara, Cemre ve Kıvanç puanlama sistemiyle iki turda yarıştı.

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MasterChef All Star’da yapılan yemeklerin neticesinde şefler puan verdi ve son ikide Dilara ile Cemre kaldı. Cemre ve Dilara 33 puan alması nedeniyle şefler aralarında tekrar bir düello oynanmasına karar verdi ve MasrerChef’e veda eden isim belli oldu.

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MasterChef All Star Türkiye’de gecenin en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden isim Cemre oldu.

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