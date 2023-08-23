MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım düelloda karşı karşıya gelecekler. Kaptanların yarışmacıları seçtiği düello da şefler yarışmacılardan şinitzel yapmalarını isteyecek. Peki, MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 66. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı düello yapacak. Kaptanlar düello da akrşı karşıya gelecek yarışmacıları belirleyecek ve en iyi ‘dana şinitzel’ yapan takım kazanacak.

Düello kazananı belirlemek için şefler daha iyi şinitzel yapanı seçecek ve yarışmacıların sıralamasında önden arkaya doğru tadım gerçekleştirilecek.

Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edecek.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı yarışmada dün akşam eleme adayı belirlendi. Haftanın yeni eleme adayı potaya gönderildi.

MasterChef Türkiye All Star yarışmasında dokunulmazlığı kazanan Dilara eleme adayı olarak ''Gamze ve Alican ismi geçiyordu aklımdan tabaklar kolay olduğu için. Bana alınacağınızı düşünmüyorum. İki kişi bamya tabağını yaptığı ve geçer puan almadığı için, Ayaz etlerime de yardım ettiği için Tolga diyorum.'' ifadelerini kullandı. Ve Dilara eleme potasına Tolga’yı gönderdi.

Tolga ise, ''Karşı takımda o tabağı üç kişi yaptı. Kolay değildi yani.'' diyerek çıkıştı. Dilara ise yanlış karar verdiğini belirtti. Takım oylaması sonucunda ise 7 oy alan Gamze eleme potasına gitti. Gamze potaya girmesiyle ilgili şunları söyledi: ‘’Yaptığım yemek geçmedi. Normal bir sonuç. Ben de geçmeyen tabaklara oy veriyorum. Potada kendimi kurtarmaya bakacağım.’’

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Azize, Sergen, Dilara, Tanya, Barbaros, Sefa, Gamze, Esra, Rıfat, Alican.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Kıvanç, Tahsin, Ayaz, Tolga, Eray, Barış, Suna, Çağatay, Batuhan, Eda.