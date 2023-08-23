MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam takım oyunu sonrasında eleme potasındaki ilk yarışmacı belirlendi. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım düello yapacak. Peki, MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım düelloda karşı karşıya gelecekler. Kaptanların yarışmacıları seçtiği düello da şefler yarışmacılardan şinitzel yapmalarını isteyecek. Peki, MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 66. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı düello yapacak. Kaptanlar düello da akrşı karşıya gelecek yarışmacıları belirleyecek ve en iyi ‘dana şinitzel’ yapan takım kazanacak.

rgfetyfce.jpg

Düello kazananı belirlemek için şefler daha iyi şinitzel yapanı seçecek ve yarışmacıların sıralamasında önden arkaya doğru tadım gerçekleştirilecek.

Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele edecek.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı yarışmada dün akşam eleme adayı belirlendi. Haftanın yeni eleme adayı potaya gönderildi.

MasterChef Türkiye All Star yarışmasında dokunulmazlığı kazanan Dilara eleme adayı olarak ''Gamze ve Alican ismi geçiyordu aklımdan tabaklar kolay olduğu için. Bana alınacağınızı düşünmüyorum. İki kişi bamya tabağını yaptığı ve geçer puan almadığı için, Ayaz etlerime de yardım ettiği için Tolga diyorum.'' ifadelerini kullandı. Ve Dilara eleme potasına Tolga’yı gönderdi.

Tolga ise, ''Karşı takımda o tabağı üç kişi yaptı. Kolay değildi yani.'' diyerek çıkıştı. Dilara ise yanlış karar verdiğini belirtti. Takım oylaması sonucunda ise 7 oy alan Gamze eleme potasına gitti. Gamze potaya girmesiyle ilgili şunları söyledi: ‘’Yaptığım yemek geçmedi. Normal bir sonuç. Ben de geçmeyen tabaklara oy veriyorum. Potada kendimi kurtarmaya bakacağım.’’

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Azize, Sergen, Dilara, Tanya, Barbaros, Sefa, Gamze, Esra, Rıfat, Alican.

sawsaszas.jpg

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Kıvanç, Tahsin, Ayaz, Tolga, Eray, Barış, Suna, Çağatay, Batuhan, Eda.

Öne Çıkanlar
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
Hasadı bugün başladı tarlada kilosu 80 TL. İngilizlerin Buckingham Sarayı’nın bile sofralarını süslüyor Güncel
Hasadı bugün başladı tarlada kilosu 80 TL. İngilizlerin Buckingham Sarayı’nın bile sofralarını süslüyor
Malatya'da deprem Güncel
Malatya'da deprem
Çanakkale'de geriye kalanlar. Çanakkale ağlıyor Güncel
Çanakkale'de geriye kalanlar. Çanakkale ağlıyor
Annenin ağrılarını azaltan yöntem ortaya çıktı Sağlık
Annenin ağrılarını azaltan yöntem ortaya çıktı
İstanbul'da denizi kirleten ro-ro gemisine rekor ceza Güncel
İstanbul'da denizi kirleten ro-ro gemisine rekor ceza
Molde maçı öncesi Galatasaray'da Tete sürprizi Spor
Molde maçı öncesi Galatasaray'da Tete sürprizi
Korkutan gelişme. 15 puan birden düştü Ekonomi
Korkutan gelişme. 15 puan birden düştü