MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın bu akşam yeni haftanın mavi ve kırmızı takımları belli olacak. MasterChef’in yeni bölümünde All Star kadrosuna Kerem ekleniyor. Peki, MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımlar belirlenecek. MasterChef All Star eleme gecesi sonrasında yarışmaya kendi sezonunda finalist olan Kerem gelecek. Peki, MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 71. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’da dün akşam haftanın son eleme oyunu oynandı ve bir yarışmacı MasterChef’teki hayallerine veda etti.

Dün yaşanan eleme gecesinde son ikiye Barış ve Eray kalmasının ardından MasterChef’e veda eden isim Eray oldu.

MasterChef All Star’da yeni haftaya başlarken hafta başında takım oyunu oynanacak, mavi ve kırmızı takım belirlenecek.

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MasterChef All Star’a katılan yeni isim Kerem oldu.

Haftanın kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan baklava yapmalarını isteyecek.

En iyi baklavayı yapan isim MasterChef All Star’ın yeni haftasında mavi takım kaptanı olacak.

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MasterChef All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8 ekranlarında.

27 AĞUSTOS PAZAR MASTERCHEF ALL STAR’DA KİM ELENDİ?

MasterChef eleme gecesinde şefler yarışmacılardan Mehmet şefin tabağını hazırlamalarını istediler.

Şefler yarışmacılardan ‘Fıstık’ yapmalarını istedi.

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MasterChef Türkiye'de son dörde kalan isim Dilara, Barış, Eray, Ayaz oldu.

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MasterChef eleme gecesinde son ikiye kalan isim Barış ve Eray oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda MasterChef All Star'daki hayallerine veda eden isim Eray oldu.

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