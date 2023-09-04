MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’ın bu akşam yeni haftanın mavi ve kırmızı takımları belli olacak. MasterChef’in yeni bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyunu için kıyasıya mücadele edecek. Peki, MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımlar belirlenecek. Yayınlanacak yeni bölümde MasterChef All Star’da yarışmacılar kaptanlık oyununda en iyi saç tavayı yapmaya çalışacak. Peki, MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR 78. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’da dün akşam haftanın son eleme oyunu oynandı ve bir yarışmacı MasterChef’teki hayallerine veda etti.

Dün yaşanan eleme gecesinde son ikiye Batuhan ve Eda kalmasının ardından MasterChef’e veda eden isim Çağatay oldu.

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Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan MasterChef Çağatay şeflerden izin isteyerek yarışmaya veda etti. Buna göre MasterChef’ten ayrılan isim Çağatay oldu.

MasterChef eleme gecesinde son ikiye kalan Eda önümüzdeki hafta eleme gecesinde sona kalan kişiyle yarışacak.

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MasterChef 78. bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef’in yeni bölümünde şefler yarışmacılardan saç tava yapmalarını isteyecek. En iyi saç tavayı yapan yarışmacı MasterChef’te yeni haftanın mavi takım kaptanı olacak.

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Kaptanlık oyununda mavi takım kaptanı olan yarışmacı karşısına kırmızı takım kaptanını seçecek ve takımlar belirlenecek.

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