MasterChef'te çıraklık krizi. 'Havalara girme fazla'

'MasterChef Türkiye'de Çağatay Akgül'ün yarışmaya veda etmek zorunda kalmasının ardından yeni takımlar belli oldu. Haftanın ilk oyununda ise yakın arkadaşlar Dilara ve Sergen, takım oyunu sırasında birbirine girdi.

MasterChef'te çıraklık krizi. 'Havalara girme fazla'

MasterChef Türkiye All Star, dün akşam kaptanlık oyunu ile ekranlara geldi. Birbirinden iddialı yarışmacılar, en iyi sac tavayı yapıp, mavi takım kaptanlık rozetini takmak için ocak başına geçti.

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YENİ KAPTANLAR SEFA VE DİLARA

Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tek tek tadım yaptı. Seçilen dokuz isim arasında yeniden yapılan değerlendirme sonucu en başarılı isim Sefa Okyay Kılıç olarak belirlendi. Mavi takım önlüğünü giyen Sefa, karşısına rakip olarak daha önce hiç kaptanlık yapmayan isimlerden Dilara Başaran'ı seçti.

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MAVİ TAKIM
Sefa, Batuhan, Hasan, Ayaz, Esra, Suna, Kerem, Azize, Alican

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KIRMIZI TAKIM
Dilara, Sergan, Tahsin, Tolga, Kıvanç, Tanya, Batuhan, Gamze, Barış

Takımlar oluştuktan sonra her iki kaptan da 3-0 tahmininde bulunarak, yeni haftaya iddialı açıklamalarla başladı. Şefler, ilk takım oyunu için Cezayir mutfağından yemekler istedi.

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"SEN BENİM ÇIRAĞIM OLURSUN"

MasterChef'in yeni bölüm tanıtımına kırmızı takımda yaşanan gerginlik damga vurdu. Yakın arkadaş olan Dilara ile takımına ilk olarak seçtiği Sergen Özen, ocak başında sert sözlerle birbirine yüklendi.

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Sergen Özen, "İşim kaptanlık benim, yardımcılık değil" diyen Dilara'ya, "Ne kaptanlığı? Sen çırağım olursun benim" şeklinde sert bir karşılık verdi.
MasterChef Sergen, mücadele devam ederken "Dilara sen kaptan olmadın. Buraya getirildin. Havalara girme fazla" sözleriyle gerilimi tırmandırdı.

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