MasterChef All Star’da yarışmacılar yeni haftada mavi kaptanlık için kıyasıya mücadele verdi. Buna göre MasterChef All Star’ın mavi ve kırmızı takımları belli oldu. Peki, MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan şekerpare yapmalarını istedi. Tüm şekerpareleri tadan şefler kaptanlık için en iyilerini belirledi.

MasterChef'te en iyi şekerpareyi yapan isimler Esra, Hasan ve Tahsin oldu.

Gecenin kaptanlık oyunu finaline Hasan ve Tahsin kaldı. İki tabağı derinlemesine ele alan şefler nedenleri ile birlikte seçimlerini açıkladı. Buna göre en iyi şekerpareyi yapan Hasan mavi takım kaptanı oldu.

MasterChef All Star’ın yeni haftasında kırmızı takım kaptanı ise Barbaros seçildi.

Kırmızı takım kaptanı Barbaros, mavi takım kaptanı Hasan kaptanlar düellosunda karşı karşıya geldi. Kaptanlar düellosunun kazananı ise kırmızı takım kaptanı Barbaros oldu.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Hasan, Tahsin, Sergen, Tolga, Dilara, Batuhan.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Barbaros, Eren, Kıvanç, Esra, Cemre.