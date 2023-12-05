MasterChef All Star’da yarışmacılar yeni haftada mavi kaptanlık için kıyasıya mücadele verdi. Buna göre MasterChef All Star’ın mavi ve kırmızı takımları belli oldu. Peki, MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan simit yapmalarını istedi. Tüm simitleri tadan şefler kaptanlık için en iyilerini belirledi.

MasterChef All Star’da şefler bazı kural değişikliklerine gideceklerini açıklamıştı. Buna göre haftanın kaptanlık oyununda şefler önce yarışmacılardan simit yapmalarını istedi ve en iyi simit yapanlar sonrasında kendi arasında kaptanlık oyunu oynadı.

Şefler en iyi simit yapan yarışmacılardan tekrar simit kullanarak yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi ve süre olarak 20 dakika verildi.

Simit kullanarak yaratıcı tabaklar çıkartan yarışmacılardan en yaratıcı tabakta son ikiye Eren ve Kıvanç kaldı.

Buna göre en yaratıcı tabağı çıkartan Kıvanç MasterChef All Star’da mavi takım kaptanı oldu.

Kıvanç kırmızı takım kaptanı olarak Sergen’i seçti.

MASTERCHEF ALL STAR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Kıvanç, Dilara, Barbaros, Cemre, Esra.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Sergen, Tahsin, Hasan, Eren, Batuhan.