TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef bu sene All Star kadrosuyla gündem oldu. 2022 MasterChef Metin'in şampiyonluğu ile noktalanmasıyla bu sene yarışacak All Star kadrosu merak ediliyor. Peki, MasterChef All Star ne zaman başlıyor? MasterChef All Star fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef yarışma programı bu sene MasterChef All Star olarak TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Survivor’ın 13 Haziran Salı günü final yapmasından sonra MasterChef All Star ilk bölümü 14 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelecek.

MASTERCHEF ALL STAR ŞEFLERİ KİMLER?

2023 sezonu MasterChef All Star’da geçtiğimiz sezonlardan bildiğimiz şefler olacak. Buna göre bu sezon MasterChef All Star’da Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alacak.

MASTERCHEF ALL STAR FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star programının ilk fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda ilk bölüme dair kesitler yer alıyor.