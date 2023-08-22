MasterChef Sergen kimdir? MasterChef All Star Sergen Özen kaç yaşında nereli?

Masterchef Türkiye All Star programı yarışmacılarından Sergen 2021 yılı yarışmacısı olarak şeflerin dikkatini çekmişti. Peki, MasterChef Sergen kimdir? MasterChef All Star Sergen Özen kaç yaşında nereli?

MasterChef Sergen kimdir? MasterChef All Star Sergen Özen kaç yaşında nereli?

Masterchef All Star ana kadrosuyla başladı. Masterchef All Star’da bu hafta kırmızı takım kaptanı Sergen oldu. MasterChef Sergen’e kadar pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, MasterChef Sergen kimdir? MasterChef All Star Sergen Özen kaç yaşında nereli?

MasterChef All Star’ın yeni haftasında mavi takım kaptanı olan Tahsin kırmızı takım kaptanı olarak Sergen’i seçti.

MasterChef Hasan bu hafta mavi takımda yarışacak.

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MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 ve MasterChef All Star 2023 yarışmacısı Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, 2020 yılında da yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.

Aşçılık mesleğine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesinde başlayan, sonrasında Pamukkale Üniversitesinde aşçılık bölümü okuyan Sergen Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor.

Sergen Özen köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hatayı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.

Sergen Özen'in İnstagram hesabı "sergenozn" şeklindedir.

Masterchef Sergen 2021 yılında yarışmıştı ve o sezonu 4. sırada tamamlamıştı.

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