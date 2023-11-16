Masterchef All Star sezonunun ikinci Altın Kaşığı atıldı

Masterchef All Star tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takımdaki oyuncular eleme adayı olmamak için mücadele etti.

Kırmızı takımdan bir isim Masterchef All Star'da ikinci altın kaşığı kazandı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları gecenin ikinci etabında bu kez siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti.

Bu turda şefler yarışmacılardan havuç çeşitleri ile yaratıcı tabaklar istedi.

Yaratıcılık turunda verilen süre ise 45 dakika oldu. Süre sonunda en iyi tabağı yapan isimler, Tolga, Hasan ve Eren oldu. Gecenin sonunda ise Hasan bireysel dokunulmazlığı kazandı.

"Sadece dokunulmazlık değil çok daha fazlasını kazanan tabak, Masterchef All Star'ın 2. altın kaşığını alan yarışmacı..." ifadesini kullanırken Danilo Şef'in altın kaşığı attığı görüldü. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Hasan'ın tabağı altın kaşığa layık görülerek, kaşık attırdı.