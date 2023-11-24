MasterChef'te olay iddia. Acun Ilıcalı Dilara’nın tavırlarından rahatsız oldu ekibine talimat verdi

MasterChef All Star’da yemeğine tuz atıldığını ileri sürerek takım arkadaşlarını suçlayan Dilara’nın yemeğe kendisinin tuz attığı kamera kayıtlarında ortaya çıkmıştı. Acun Ilıcalı’nın Dilara’nın tavırlarından rahatsız olduğu ve gönderilmesini istediği iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef'te olay iddia. Acun Ilıcalı Dilara’nın tavırlarından rahatsız oldu ekibine talimat verdi

MasterChef Türkiye'de ilginç bir olay yaşandı. Yemeğine fazla tuz atıldığını iddia eden Dilara, diğer yarışmacılara tepki gösterdi. Şeflerin dahil olduğu tartışmanın ardından Acun Ilıcalı'nın durumdan rahatsız olduğu ve Dilara'nın elenmesi için ekibiyle görüştüğü iddia edildi.

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TAKIM ARKADAŞLARINI SUÇLAMIŞTI

Önceki akşam oynanan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar sık sık tezgah değiştirerek yemek yapmaya çalıştı. Dilara ise yemeğine çok tuz atıldığını ileri sürerek diğer yarışmacıları hedef aldı. Tartışmada araya giren şefler, sıra sıra tezgaha kimin geçtiğini öğrenerek tuzu kimin attığını tespit etti. Kamera kayıtlarını inceleyen ekip ise yemeğe Dilara dışında kimsenin tuz atmadığı ortaya çıktı.

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ACUN ILICALI RAHATSIZ OLDU

Dilara'nın tavırları ve yarışmacıları suçlaması kısa sürede sosyal medyada gündem olunca izleyicilerden de tepki gecikmedi. Magazingil isimli Instagram hesabında yer alan habere göre, Acun Ilıcalı, MasterChef'te Dilara'nın tavırlarından rahatsız oldu.

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Ilıcalı'nın ekibiyle görüşerek takım arkadaşlarına tuzlu yemek yaparak ihanet eden Dilara'nın yarışmada yer almaması gerektiğini söyledi. Ortaya atılan iddia ile ilgili yapım ekibinden herhangi bir açıklama gelmedi.


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