MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. MasterChef’te eleme potasına giren adaylar şeflerin verdiği malzemelerle eleme potasından çıkmak için ter döktü. Peki, MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?

MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. MasterChef All Star’da kalabilmek için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar şeflerin verdiği malzemelerle yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalıştı. Buna göre şefler yarışmacıları oylayarak gecenin en başarısız ismini seçti. Peki, MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?

Şefler eleme potasında kural değişikliğine gitmişti. Buna göre eleme gecesinde yarışmacıların tabakları puanlama sistemiyle değerlendirmeye alınacak. En düşük puanı alan MasterChef All Star’a veda edecek.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASI

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde eleme potasındaki isimler dün akşam MasterChef All Star’ın yayınlanacak yeni bölümde yarıştı.

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MasterChef All Star’da eleme potası adayları Esra, Cemre, Dilara ve Kıvanç oldu.

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Şefler eleme gecesinde ilk oyun için torik ve meyan kökü kullanarak yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi.

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Bir sonraki eleme gecesi oyununda ise ıstakoz yemeğini yapmaları istendi. Istakoz Mehmet Şef’in imza tabaklarından biriydi.

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Bu turun sonunda Dilara ve Cemre aynı puanı alarak eşitlik sağladı.

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Şefler Dilara ve Cemre arasında bir düello oynanmasına karar vererek eleme turunda üçüncü oyun oynandı.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. Buna göre eleme potasındaki yarışmacılar Esra, Dilara, Cemre ve Kıvanç puanlama sistemiyle iki turda yarıştı.

MasterChef All Star’da yapılan yemeklerin neticesinde şefler puan verdi ve son ikide Dilara ile Cemre kaldı. Cemre ve Dilara 33 puan alması nedeniyle şefler aralarında tekrar bir düello oynanmasına karar verdi ve MasrerChef’e veda eden isim belli oldu.

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MasterChef All Star'da Cemre ve Dilara arasındaki puan eşitliği nedeniyle tekrar bir eleme oyunu oynanmasına karar verildi. Cemre ve Dilara arasında gerçekleşen düello da şefler 'Saksı Değilim' yemeğini yapmalarını istedi.

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MasterChef All Star Türkiye’de gecenin en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden isim Cemre oldu.

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MasterChef Cemre şu söylerle veda etti: ''Bence üzülmeyelim. Sonuçta her son bir başlangıçtır. Daha güzel başlangıçlar olur. Sağlık sebebiyle biraz sıkıntı yaşadığım için gittiğime çok üzülüyorum. Sırtımda büyük bir sıkıntı oldu, nasıl ayakta duruyorum ben bile bilmiyorum. Burada olduğum için gerçekten mutluydum. 10. olarak gidiyorum. Sağlık sebebiyle tam performans gösteremediğim için mutsuzum. Beni sevenler üzülmesinler, gerçekten savaştım.''

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