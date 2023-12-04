MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. MasterChef’te eleme potasına giren adaylar şeflerin verdiği malzemelerle eleme potasından çıkmak için ter döktü. Peki, MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?

KAYNAK: Haber Merkezi
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?

MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. MasterChef All Star’da kalabilmek için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar şeflerin verdiği malzemelerle yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalıştı. Buna göre şefler yarışmacıları oylayarak gecenin en başarısız ismini seçti. Peki, MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?

Şefler eleme potasında kural değişikliğine gitmişti. Buna göre eleme gecesinde yarışmacıların tabakları puanlama sistemiyle değerlendirmeye alınacak. En düşük puanı alan MasterChef All Star’a veda edecek.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASI

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde eleme potasındaki isimler dün akşam MasterChef All Star’ın yayınlanacak yeni bölümde yarıştı.

MasterChef All Star’da eleme potası adayları Tolga, Esra, Dilara ve Eren oldu.

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Şefler eleme gecesinde ilk oyun için ayva ve pembe tane biber kullanarak yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi.

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Bir sonraki eleme gecesi oyununda ise uskumru dolması yapmaları istendi. Bu iki eleme oyununda en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef All Star’daki hayallerine veda etti.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. Buna göre eleme potasındaki yarışmacılar Tolga, Esra, Dilara ve Eren puanlama sistemiyle iki turda yarıştı.

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MasterChef All Star’da yapılan yemeklerin neticesinde şefler puan verdi ve son ikide Eren ile Tolga kaldı.

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MasterChef All Star Türkiye’de gecenin en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden isim Tolga oldu.

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