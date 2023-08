MasterChef All Star kadrosunda yer alan isimlerden biri de Barış Demir. 2022 sezonunda yarışan MasterChef Barış bu hafta All Star’da kırmızı takımda yarışıyor. MasterChef Barış’ın hayatına dair pek çok ayrıntı merak konusu oldu. Peki, Masterchef Barış kimdir? Masterchef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?

MASTERCHEF ALL STAR BARIŞ KİMDİR?

Barış Demir 24 yaşında ve MasterChef All Star’a Bodrum'dan katılıyor. Bodrum Torba'da bir otelde çalışan Barış Demir aşçılık mesleğine küçük yaşlarda başlamıştır.

Ailede herkesin kebapçı olduğunu belirten Barış Demir Masterchef All Star’da yarışıyor.

Barış Demir, 20 Kasım 2022 akşamı yarışmaya veda ederek MasterChef'in 11. yarışmacısı olmuştu.

Barış Demir biyografisini şöyle anlatmıştı: "23 yaşındayım, Bodrum'dan katılıyorum yarışmaya. Mesleğe çok küçük yaşlarda başladım, aile mesleğinden ötürü. En sonunda MasterChef'e gelmeye karar verdim. Torba'da bir otelde çalışıyorum."