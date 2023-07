Masterchef All Star ana kadrosuyla başladı. Masterchef All Star için yarışanlardan biride Burcu. Eleme potasına giren MasterChef Burcu yarışmaya veda etti. Peki, Masterchef Burcu kimdir? Masterchef All Star Burcu Önal kaç yaşında nereli?

MASTERCHEF ALL STAR BURCU ÖNAL KİMDİR?

Burcu Önal 1986 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya geldi. 37 yaşındaki Burcu Önal aslen Diyarbakırlıdır.

15 sene Asya’da yaşayan Burcu Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü.

Asya yemekleri ve mantı yemeklerinde başarılı olduğunu belirten Burcu Önal uzun süre Japon yemekleri üzerine eğitim aldı.

Yurt dışında gemilerde garsonluk yapan Önal sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yaptı. Yakın zamanda İstanbul Tarlabaşı’nda Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoran açtı.

MasterChef Türkiye’nin 2021 yarışmacılarından olan Burcu yaptığı yemeklerle dikkat çekmişti.

MasterChef All Star’da ana kadroda yer alan Burcu Önal MasterChef’in ikinci haftasında elenerek yarışmaya veda etti.