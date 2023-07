MasterChef All Star’da haftanın son takım mücadelesi gerçekleşti. MasterChef All Star’a veda edecek ilk ismin kim olduğu merak ediliyor. Peki, MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef All Star 28 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star programının 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda yirmi sekizinci bölüme dair kesitler yer alıyor.

Masterchef All Star yeni bölümünde eleme potasına giren yarışmacılardan biri MasterChef’teki hayallerine veda edecek.

Masterchef All Star’da kıyasıya mücadele devam ederken şeflerin verdiği yer fıstığı ve tavuk ciğerini en kötü yapan MasterChef’e veda edecek.

MASTERCHEF ALL STAR HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

İlk iki oyun sonunda eleme adayları; kırmızı takımdan Berker ve Batuhan, mavi takımdan Gamze ile Mert olmuştu.

Büşra'nın seçimi ile günün ilk eleme adayı takım kaptanı Eray oldu. Oylama sonucuna göre en çok oy alan Rıfat 6'ncı gitme adayı olarak potada yer aldı.

Dokunulmazlığı ve rozeti olmayan yarışmacılar arasında da son bir yemek yapılacak ve başarısız olan bir isim potaya gidecek. Böylece eleme gecesi 7 isim MasterChef'te varlık mücadelesi vermiş olacak.

Eleme adayı çıkarıldığı sırada Eray ve Burcu arasında ise gerilim dolu anlar oldu. Eray'a 'Ben buraya şov yapmaya gelmedim. Yemek yapmaya geldim. diyerek tepki gösterdi. Eray daha sonra Burcu'ya 'Benim amacım polemik yaratmak değil. Burada herkesin hataları var ama kimse kendi hatalarını görmüyor. Bu hafta çok kötü bir takımdık, bu yüzden kaybettik. Dün de rastgele kazandık bence.' dedi.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

MasterChef All Star TV8 kanalında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.