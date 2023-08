MasterChef All Star kadrosuna katılan yeni isimlerden biri de Kerem Giritlioğlu oldu. 2018 sezonunda yarışan MasterChef Kerem bu hafta All Star’da kadrosuna ekleniyor. MasterChef Kerem’in hayatına dair pek çok ayrıntı merak konusu oldu. Peki, Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?

MASTERCHEF ALL STAR KEREM KİMDİR?

MasterChef Türkiye All Star 71. bölümünde ana kadroya katılan isim Kerem Giritlioğlu oldu.

2018 sezonu yarışmacılarından olan Kerem Giritlioğlu, yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

MasterChef Kerem Giritlioğlu Azerbaycan kökenlidir.

İzmir Urla'da bir restoranı olan MasterChef Kerem 31 yaşındadır.

MasterChef Kerem Yurtdışında aşçılık eğitimi gördü. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika almış ve Türkiye’de birçok restoran ve otelde görev almıştır.

Mutfak çalışmalarına devam ediyor. İzmir Urla'da bir restoran devraldığını söyleyen MasterChef Kerem, çalışmasına Urla'da sürdürecek.

Aşçılığın kendisine ailesinden geçtiğini ifade eden Masterchef Kerem, askerlik görevini yaptığı Hakkari bölgesinde de mutfakta hünerlerini sergilemiştir.

Masterchef yarışmasının final etabına yönelik söylediği, "Bundan sonra varsa elimden o kupayı alabilecek, buyrun. Ben adım adım Masterchef olmaya geliyorum" sözü dikkat çekmişti.