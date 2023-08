Masterchef All Star ana kadrosuyla başladı. Masterchef All Star’ katılan yeni yarışmacı ise Kıvanç Karadeniz oldu. Peki, Masterchef Kıvanç kimdir? Masterchef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?

MasterChef All Star sezonunun altıncı haftası Kıvanç Karadeniz’in yarışmaya katılmasıyla başladı. MasterChef’in 2022 sezonunu ikincilikle bitiren Kıvanç bu hafta MasterChef All Star’a yeni dahil oldu.

MasterChef Kıvanç bu hafta kırmızı takımın kaptanlığını yapacak.

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

MasterChef Kıvanç Karadeniz aslen Denizlilidir.

Kıvanç lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni kazandı.

32 yaşında olan MasterChef Kıvanç 18 yaşını doldurunca Denizli'den İstanbul'a taşınmıştır.

Kıvanç 8 yıldır İstanbul Yeniköy'deki bir restoranda yardımcı mutfak şefliği yapmaktadır.

Masterchef 2022'de hazırladığı tabaklar ile adından söz ettiren Kıvanç, büyük finalde Metin Yavuz ile karşı karşıya geldi. Kıvanç, Masterchef 2022 sezonunu, 2. olarak tamamladı.

Kıvanç MasterChef All Star sezonuna altıncı haftada katıldı.