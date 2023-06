Masterchef All Star programında her gün bir yarışması All Star kadrosu için seçilecek. Masterchef All Star için yarışanlardan biride Mehmet Sur. Peki, Masterchef Mehmet Sur kimdir? Masterchef All Star Mehmet Sur kaç yaşında nereli?

MasterChef All Star'da Mehmet Sur'un "Ben yarışmayı bırakacağım. Saygısızlık ettiğim için diskalifiye olmak istiyorum’’ sözlerinin ardından Mehmet Sur'un Masterchef All Star’dan elenip elenmeyeceği merak ediliyor.

Tadım esnasında ise yarışmacılardan Mehmet Sur ile Danilo Zanna arasında gerginlik çıktı.

Duruma sinirlenen şeflerden Danilo Zanna da yapılanın şef tabağına saygısızlık olduğunu söyleyerek Sur'a tepki gösterdi. Zanna'nın "Saygısızlık" sözlerini kabul etmeyen yarışmacı ise "Ben herkese saygılıyım. 45 yaşında insanım ama saygısızlık lafını kabul etmiyorum. Diskalifiye olmak istiyorum, yönetim de duysun" dedi.

Tartışmanın arasına giren şef Mehmet Yalçınkaya ise uyarılarına rağmen kendisini dinlemeyerek konuşmaya devam eden Mehmet Sur'a sinirlenerek "Beni dinleyeceksen dinle, dinleyemeyeceksen de kapı orada" diyerek bağırdı. Mehmet Sur ise yaşananların ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

MASTERCHEF ALL STAR MEHMET SUT KİMDİR?

MasterChef 2018 sezonunda yarışan Mehmet Sur, 1979 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi.

Mehmet Sur'un İstanbul Fatih'te büyük bir ocak başı restoranı bulunuyor. Yine İstanbul'da bir sakatat dükkanına da sahip olan Mehmet Sur, MasterChef'e katıldıktan sonra iş hayatında atılım yaptı.

İstanbul’da yer alan hotel ve restoranlarda komilik yaparak mesleğe başlayan Mehmet Sur, kendisini et konularında uzman ve şırdan ustası olarak tanımlıyor.