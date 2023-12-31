MasterChef 5.’si kim oldu? MasterChef All Star’da kim elendi?

MasterChef All Star’da şef ceketi almaya hak kazanan beş yarışmacı son dörde kalabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Gecenin en düşük puan yarışmacısı MasterChef All Star’ın beşincisi olarak All Star’daki hayallerine veda etti. Peki, MasterChef 5.’si kim oldu? MasterChef All Star’a kim veda etti?

Bireysel yarışmanın yapılacağı MasterChef’te son 5’e kalan isimler ise Tahsin, Sergen, Barbaros, Hasan ve Esra olmuştu. Dün akşam ki yeni bölümde ise bir kişi MasterChef All Star’a veda etti.

MasterChef All Star’da şefler yarışmacılardan kendi seçtikleri ve Türk mutfağına özgü ara sıcak, ana yemek ve tatlı yapmalarını istedi. Yarışmacılar hazırladıkları tabakları şeflerin beğenisine sundu.

İlk turda yarışmacılar ara sıcak hazırlayarak sunum yaptılar. Bu turda Barbaros 17,5 , Hasan 15, Sergen 16, Esra 19, Tahsin 20,5 puan aldı.

İkinci turda ise ana yemek sunumu yapıldı. Bu turda da Hasan 37, Sergen 36,5 , Barbaros 40,5 , Esra 38,5 , Tahsin 43 puan aldı.

MasterChef All Star’ın son etabında şefler yarışmacılardan tatlı yapmalarını istedi. Yaptıkları tabaklar gelenekselin modern dokunuşları olmalıydı.

MasterChef All Star’ın beşincisinin belirleneceği son turda Tahsin 59, Barbaros 55,5 , Esra 55,5 , Hasan 56, Sergen ise 55 puan aldı.

Gecenin en düşük puanını alarak MasterChef All Star’a beşinci olarak veda eden isim Sergen oldu.