MasterChef Suna kimdir? MasterChef All Star Suna Aydın kaç yaşında nereli?

Masterchef Türkiye All Star programı yarışmacılarından Suna 2019 yarışmacısı olarak şeflerin dikkatini çekmişti. Peki, MasterChef Suna kimdir? MasterChef All Star Suna Aydın kaç yaşında nereli?

MasterChef Suna kimdir? MasterChef All Star Suna Aydın kaç yaşında nereli?

MasterChef All Star kadrosunda yer alan isimlerden biri de Suna Aydın. 2019 sezonunda yarışan MasterChef Suna Aydın bu hafta All Star’da eleme potasında yarışan isim oldu. MasterChef Suna’nın hayatına dair pek çok ayrıntı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Suna kimdir? MasterChef All Star Suna Aydın kaç yaşında nereli?

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MASTERCHEF ALL STAR SUNA KİMDİR?

MasterChef All Star’da bu hafta eleme potasına kalan isim Suna oldu. MasterChef Suna eleme potasında son ikiye kalarak MasterChef’teki hayallerine veda etti.

MasterChef All Star Suna Aydın’ın hayatına ilişkin pek çok ayrıntı merak ediliyor.

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi.

MasterChef Suna mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık eğitimi aldı. Eğitimi ardından sektöre adım atarak önemli markalarla çalışma şansı yakaladı.

Mesleğe hakim olmak adına Suna Aydın, kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi farklı mekanlarda head chef , koordinatörlük ya da danışmanlık yaptı.

MasterChef Suna’nın kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı bulunuyor. Suna Aydın’ın 11 yaşında Batın adında 1 oğlu vardır.

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