Masterchef Tahsin'in göndermeli videosuna elenen Cemre'den fotoğraflı yanıt geldi. Elenen yarışmacının arkasından göbek attılar

MasterChef All Star‘da eski şampiyonlardan Cemre’nin beklenmedik şekilde elenmesi sonrası yarışmadaki tartışmalar dışarıya yansıdı. Yarışmacılardan Tahsin'in paylaştığı video tepki topladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Masterchef Tahsin'in göndermeli videosuna elenen Cemre'den fotoğraflı yanıt geldi. Elenen yarışmacının arkasından göbek attılar

Masterchef All Star’da eski şampiyonlardan Cemre yarışmaya son veda eden isim oldu. Cemre elenmesinin ardından sırtında bir sağlık sorunu olduğunu ve ayakta durmakta dahi zorlandığını dile getirmişti.

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Cemre’nin elenmesi sonrasında yarışmacılardan Tahsin kendisine ait sosyal medya hesabından Sergen ve Dilara ile göbek attığı görüntüleri paylaşarak Cemre’ye gönderme yaptı.

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HEM ALİCAN’IN HEM DE CEMRE’NİN HASTALIĞINA GÖNDERME YAPTI

Tahsin kendisine tepki gösteren bir kullanıcıya cevap vererek “Ne tesadüftür ki her elenen hasta” dedi ve alay edercesine gülücük attı. Tahsin’in paylaşımı büyük tepki çekti.

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CEMRE’DEN FOTOĞRAFLI YANIT

Söz konusu paylaşım bir takipçisi tarafından Cemre’ye gönderilmesi sonrasında paylaşım yaparak sırtının durumunu gösterdi. Cemre paylaşımına ” İnanmak istemeyenlere gelsin’ notunu düştü.

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