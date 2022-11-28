Skandal iddia doğru çıktı. MasterChef'te yarışmacı Fatmanur'un eleneceği günler öncesi ifşa olmuştu

Masterchef’e veda eden on üçüncü yarışmacı dün akşam belli oldu. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna’nın jürisinde yer aldığı MasterChef’te dün akşam yarışmaya bir kişi veda etti.

FATMA NUR ELENDİ

Yaptıkları yemeklere göre puan alan yarışmacılardan Burak Kaya ve Gamze, en yüksek puanı alarak yarışmada kalmayı garantiledi.

Fatma Nur 15 puanla Tolga ise 28 puanla son ikiye kaldı. Oyunun sonunda şeflerde 26 puan alarak sonuncu olan Fatma Nur, MasterChef Türkiye hayallerine veda etti.

Fatma Nur Uçar'ın eleneceği günler öncesi ortaya atılan bir iddia ile ifşa olmuştu

SOMER SİVRİOĞLU GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Fatma Nur'la konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Somer Sivrioğlu, sözleriyle herkesi duygulandırdı.

"Hayat doğduğumuz günden itibaren bize farklı kağıtlar dağıtıyor. Sonra da o kağıtlarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bazıları daha iyiye götürüyor bazıları da dağıtılan bu kartları iyiye kullanamayarak daha kötüye gidiyor. Senin anlattığın hikayelerden yola çıkarak söylüyorum ki sana da müthiş kartlar dağıtılmamış. Ama sen bu kağıtları o kadar güzel oynuyorsun ki... Çok güzel bir mücadele veriyorsun. İlk gün buraya geldiğinde söylediklerinle beni çok etkilemiştin. 'Bana bir sürü insan gitme Fatma Nur, rezil olursun, alay ederler dediler' demiştin. 'Ben kendimi göstermeye geldim' demiştin. Şimdi MasterChef'in 10'uncusundan onu söyleyen herkese güzel bir kapak olsun."

FATMA NUR: KİMSE BANA KENDİMİ BU KADAR DEĞERLİ HİSSETTİRMEMİŞTİ

Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Fatma Nur ise "Bana çok şey öğrettiniz. Sizi çok sevdim. Elemeden itibaren bir ailemin olduğunu söylemiştim, gerçekten de öyle oldu. Ben aile içinde büyüyemedim ama siz burada bana ne kadar değerli olduğumu hissettirdiniz. Kimse bu kadar değerli hissettirip nazımı çekmemişti. Ayağıma taş takılsa bile bütün ekip yanımda oldu. Kalbinizi kırdıysam ve saygısızlık yaptıysam çok özür dilerim. Mesleği bırakmayı düşünmüyorum, buraya kendime bir şeyler katmaya gelmiştim" ifadelerini kullandı.