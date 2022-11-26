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Masterchef yarışmasında bu hafta kimin eleneceği ifşa oldu iddiası

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masterchef yarışmasında bu hafta kimin eleneceğinin ifşa oldu. Bir internet hesabından yapılan paylaşım ortalığı karıştırdı

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 11:30
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Sevilen yarışma programı Masterchef'te skandal bir iddia ortaya atıldı

Masterchef yarışmasında bu hafta kimin eleneceği ifşa oldu iddiası
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmada, isimler şeflerin beğenisini kazanmak için yoğun mücadele sarf ediyor.

MasterChef’te sona doğru yaklaşılırken kimin eleneceği de merak konusu olmayTa devam ediyor. ancak yarışma heyecanına bu hafta gölge düştü ve bu  hafta kimin eleneceğinin ifşa olduğu öne sürüldü.

Daha önceden de ifşa edilmişti

Daha önceki senelerde de bölümler öncesi kimin gideceği ifşa edilmiş ve bunun için güvenlik önlemleri alınmıştı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu hafta da MasterChef’ten kimin eleneceği ifşa edildi.

Bir Instagram sayfası, elenecek ismi açıkladı.

WhiteVivor isimli Instagram hesabı, elenen ismi açıklayarak, “'MasterChef Türkiye'ye pazar akşamı eleme mücadelesinde puanlı sistemde elenen isim net ve kesin olarak Fatma Nur Uçar oldu. Yolun açık olsun!” paylaşımı yaptı.

Şimdi herkes yarın akşamki final gecesinde bu iddianın doğru olup olmadığını merak ediyor

 

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