MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın ikinci takım oyununu oynayacak. Şeflerin söylediği yemekleri yapmak için mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele edecek. Peki, MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 38. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’da haftanın ikinci takım oyunu oynanacak. Şefler mavi ve kırmızı takımdan 7 ülkeden 7 pilav yapmalarını isteyecek.

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar mücadele edecek. Hangi takımın dokunulmazlık oyununu kazanacağı bu akşamki bölümde belli olacak.

MASTERCHEF’TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de dün akşam bireysel dokunulmazlığı Dilara kazanmıştı. Dilara eleme potasına gitmesi için Rıfat'ın ismini söyledi.

MasterChef’te takım oylaması sonrasında potaya giden isim Tolga oldu.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef’te en iyi Ali Nazik yemeğini yaparak mavi takım kaptanı Batuhan oldu.

MasterChef All Star Batuhan kırmızı takım kaptanı olarak Sefayı seçti.