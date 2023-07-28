MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 40 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da takım oyunu oynandı. Peki, MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 40 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 40 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MasterChef All Star’da yarışmacılar haftanın takım oyununu oynayacak. Şeflerin söylediği yemekleri yapmak için mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele edecek. Peki, MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 40 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 40. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’da takım oyunu oynanacak. Şefler mavi ve kırmızı takımdan dünyadan ve Türkiye’den 10 popüler yumurta yemeği yapmaları isteyecek.

Ayrıca Aşure Günü’ne özel yarışmacılar birbirinden lezzetli aşure yapacaklar.

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar mücadele edecek. Hangi takımın dokunulmazlık oyununu kazanacağı bu akşamki bölümde belli olacak.

MASTERCHEF’TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de dün akşam bireysel dokunulmazlığı Tahsin kazandı.

MasterChef’te takım oylaması sonrasında potaya giden isim Büşra oldu.

MASTERCHEF’TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef’te en iyi Ali Nazik yemeğini yaparak mavi takım kaptanı Batuhan oldu.

MasterChef All Star Batuhan kırmızı takım kaptanı olarak Sefayı seçti.

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