MasterChef All Star’da yarışmacılar eleme gecesi öncesinde ödül oyunu oynayacak. MasterChef’in bu akşamki yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım kavun ve karpuzu kullanarak yemekler hazırlayacak. Peki, MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR 54. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star’da ödül oyunu oynanacak. Şefler mavi ve kırmızı takımdan kavun ve karpuzu kullanarak yemekler hazırlamalarını isteyecek.

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için mücadele edecek. Hangi takımın kavun ve karpuz kullanarak yaptığı tatlılardan ödül oyununu kazanacağı bu akşamki bölümde belli olacak.

MASTERCHEF’TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star’da bu haftanın eleme adayları Eda, Çağatay, Sefa, Barbaros ve Barış olmuştu.

Dün akşam MasterChef’te gerçekleştirilen oylama sonucu diğer eleme adayı Eray oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Mavi takım: Sergen (Kaptan), Tahsin, Dilara, Ayaz, Tolga, Azize, Suna, Alican, Gamze, Rıfat.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Kırmızı takım: Barbaros (Kaptan), Eray, Tanya, Sefa, Esra, Batuhan, Çağatay, Barış, Eda, Mert.