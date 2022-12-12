Masterchef’te kim elendi? 11 Aralık Pazar Masterchef’te kim gitti?

Masterchef Türkiye’de yaşanan eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Eleme potasına giren Kıvanç, Burak Kaya, Ayaz ve Büşra arasından son ikiye Büşra ve Burak Kaya kaldı. Peki, Masterchef'te bu hafta kim elendi? Masterchef 2022 Burak Kaya mı elendi?

Masterchef Türkiye’de dün akşam eleme gecesi yaşandı. Tüm haftanın ardından Masterchef’te şefler dün akşam eleme tabaklarını puanlama yaparak değerlendirdiler. Peki, Masterchef’te kim elendi?

11 ARALIK 2022 MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

11 Aralık yayınlanan bölümde ilk turda çıkarılan tabaklar şefler tarafından değerlendirildi ve puanlar verildi. Ayaz ilk oylamada 19, Kıvanç 20, Burak Kaya 15, Büşra ise 15 puan aldı. Dört isim ikinci aşamaya geçti.

Mehmet Şef, ''MasterChef'in en problemli yemeği ile tanıştırıyoruz.'' diyerek kutuyu açtı. Yarışmacılar ikinci aşamada uskumru dolma yaptı.

İkinci puanlamada sonucunda da Ayaz 39 puan aldı ve potadan ilk çıkan isim oldu. Kıvanç'ın 38 puan alması eleme potasından ikinci çıkmasını sağladı. Burak Kaya 35 puanla yarışmaya devam etti.

Büşra'nın balığının yırtık olduğunu belirten şefler toplamda Büşra'ya 23 puan verdi ve yarışmaya veda eden son isim Büşra oldu.