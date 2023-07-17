MasterChef All Star’da eleme potasındaki yarışmacılar MasterChefte kalabilmek için kıyasıya yarıştı. Dün akşam gerçekleştirilen eleme gecesinde MasterChef All Star’a ilk veda eden isim belli oldu. Peki, MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Dün akşam oynanan son oyundan sonra 7. eleme adayı Güzide olmuştu.

Sevilen yarışmada 5. eleme adayı Eray, 6. eleme adayı ise Eda'ydı.

MasterChef'te ayrıca, kırmızı takımdan 1. eleme adayı Batuhan ve 2. eleme adayı Berker. Mavi takımdan ise 3. eleme adayı Gamze olurken 4. eleme adayı Mert olmuştu.

MASTERCHEF ALL STAR’DA KİM ELENDİ?

Eleme turu final etabında Gamze, Berker, Mert, Güzide kaldı. Şefler bu turda yarışmacılardan Mehmet Şef'in 'Bodrum Geceleri' tabağını hazırlamalarını istedi. Süre ise 50 dakika oldu.

Heyecanlı ve gergin geçen turun sonunda sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Tadım yapan şefler oy birliği ile final eleme etabından geçen ilk yarışmacılar Mert ve Gamze oldu.

MasterChef All Star’a veda eden ilk isim Güzide oldu.

MasterChef All Star'dan elenen Güzide şunları söyledi:

"Yarışma hırsı ya da kazanma hırsı kesinlikle değil. Burada iyi bir haftamda değildim. İnanılmaz bir kadro toplamışsınız. Efsane tabaklar hazırlayacaklar. Benim her zaman şudur; sona kadar gitmeyeceksem, burada vakit kaybetmenin anlamı yok. Ben her zaman en sona odaklıyımdır. İlk hafta elenmişim ya da üçüncü beşinci hafta elenmişim açıkçası değişenim çok fazla olmuyor."