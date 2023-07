MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam gerçekleşen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef All Star’a veda etti. Peki, MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?