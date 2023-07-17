MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam gerçekleşen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef All Star’a veda etti. Peki, MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?

MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?

MasterChef All Star’da eleme potasındaki yarışmacılar MasterChefte kalabilmek için kıyasıya yarıştı. Dün akşam gerçekleştirilen eleme gecesinde MasterChef All Star’a ilk veda eden isim belli oldu. Peki, MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Dün akşam oynanan son oyundan sonra 7. eleme adayı Güzide olmuştu.

Sevilen yarışmada 5. eleme adayı Eray, 6. eleme adayı ise Eda'ydı.

MasterChef'te ayrıca, kırmızı takımdan 1. eleme adayı Batuhan ve 2. eleme adayı Berker. Mavi takımdan ise 3. eleme adayı Gamze olurken 4. eleme adayı Mert olmuştu.

jbhkhkg.jpg

MASTERCHEF ALL STAR’DA KİM ELENDİ?

Eleme turu final etabında Gamze, Berker, Mert, Güzide kaldı. Şefler bu turda yarışmacılardan Mehmet Şef'in 'Bodrum Geceleri' tabağını hazırlamalarını istedi. Süre ise 50 dakika oldu.

Heyecanlı ve gergin geçen turun sonunda sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Tadım yapan şefler oy birliği ile final eleme etabından geçen ilk yarışmacılar Mert ve Gamze oldu.

MasterChef All Star’a veda eden ilk isim Güzide oldu.

MasterChef All Star'dan elenen Güzide şunları söyledi:

"Yarışma hırsı ya da kazanma hırsı kesinlikle değil. Burada iyi bir haftamda değildim. İnanılmaz bir kadro toplamışsınız. Efsane tabaklar hazırlayacaklar. Benim her zaman şudur; sona kadar gitmeyeceksem, burada vakit kaybetmenin anlamı yok. Ben her zaman en sona odaklıyımdır. İlk hafta elenmişim ya da üçüncü beşinci hafta elenmişim açıkçası değişenim çok fazla olmuyor."

Öne Çıkanlar
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Özgür Demirtaş yeni kırılacak rekoru açıkladı. Herkes Dolar Euro altın sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Özgür Demirtaş yeni kırılacak rekoru açıkladı. Herkes Dolar Euro altın sandı ama gerçek bambaşka çıktı
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
Son Haberler
Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldı Güncel
Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldı
Milyonlarca memur banka hesabına yatan parayı gördüğünde hayal kırıklığı yaşayacak Memur ve Emekli
Milyonlarca memur banka hesabına yatan parayı gördüğünde hayal kırıklığı yaşayacak
Barış Akarsu’nun bilinmeyen hikayesi ortaya çıktı Magazin
Barış Akarsu’nun bilinmeyen hikayesi ortaya çıktı
Güney Kore'de sel nedeniyle can kaybı 40'a yükseldi Dünya
Güney Kore'de sel nedeniyle can kaybı 40'a yükseldi
İlkin Aydın TRT muhabirini canlı yayında morarttı. Milli Takım Kaptanı Eda da Atatürk’lü Türk kadını mesajı paylaştı Spor
İlkin Aydın TRT muhabirini canlı yayında morarttı. Milli Takım Kaptanı Eda da Atatürk’lü Türk kadını mesajı paylaştı
Enfeksiyonlardan korunmak mümkün. Sıcaklarla yayılımı artıyor. İşte basit önlemler Sağlık
Enfeksiyonlardan korunmak mümkün. Sıcaklarla yayılımı artıyor. İşte basit önlemler
Özkan Uğur Mazhar Alanson'u kuliste yerin dibine sokmuştu. Ölümünün ardından videoları gündem oluyor Magazin
Özkan Uğur Mazhar Alanson'u kuliste yerin dibine sokmuştu. Ölümünün ardından videoları gündem oluyor