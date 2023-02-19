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Kerem Aktürkoğlu: Bu yaraları hep birlikte saracağız

Süper Lig'de Medipol Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu depremzedeler için Galatasaray Kulübü'nün müzayedesine hediye eden sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, taraftara da bağış yapma çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 18:16
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Galatasaray'ın futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara çağrı

Kerem Aktürkoğlu: Bu yaraları hep birlikte saracağız
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Söz konusu topun açık artırmayla satılması için Galatasaray'ın müzayedesine hediye eden Kerem Aktürkoğlu, bu bağışla ilgili kulüp televizyonuna konuştu.

Bütün ülkeyi, herkesi derinden sarsan bir deprem felaketi yaşandığını belirten 24 yaşındaki futbolcu, "Bu yaraları hep birlikte saracağız. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, hayatta kalanların ailelerine de sabır diliyorum. Elimizden gelen ne varsa seferber edeceğiz." diye konuştu.

Bağışladığı topun, Medipol Başakşehir maçında 3 gol attığı için çok anlamlı olduğunu kaydeden sarı-kırmızılı oyuncu, "Bu topu hatıra olarak yanımda saklamıştım, imzalamıştım. Kulübümüzün düzenlediği bir müzayede var. Gelirleri depremzede kardeşlerimize bağışlanacak. Ben de bu topu kendi kulübüme bağışlıyorum. Elde edilen gelirler, umarım bir nebze de olsa onları mutlu eder, yaralarını sarmak için vesile olabiliriz diyorum." ifadelerini kullandı.

TARAFTARA ÇAĞRIDA BULUNDU
Taraftara da çağrıda bulunan Kerem Aktürkoğlu, şunları kaydetti:

"Okan (Buruk) hoca bir başlangıç yaptı. Kendisi için anlamlı iki formasını hediye etti. Biz de elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Taraftarlarımıza sesleniyoruz; onlar da ellerinde varsa, kendilerinin değerli gördüğü, bir kulüple alakalı olabilir, farklı bir şeyler olur, bunları bağışlayabilirler. Deprem yaralarını hep birlikte sarabiliriz."

Sarı-kırmızılı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 yendiği mücadelede 3 gol atmıştı.

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