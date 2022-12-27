27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı 36 saat uyumamış

Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı 36 saat uyumamış

Galatasaraylı Mathias Ross, kulübe olan tutkunun büyüklüğünü İstanbul'a gelişinde anladığını söyledi. Danimarkalı futbolcu, "Türkiye'de futbol her şeydir ve Galatasaray ülkenin en büyük kulübü" dedi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 17:08
Takip Et

Mathias Ross: 36 saat uyuyamadım. En büyük Galatasaray

Galatasaray'ın Danimarkalı yıldızı 36 saat uyumamış
+
Aa
-

Galatasaray'ın genç futbolcusu Mathias Ross, Danimarka basınına konuştu.

Sözleşme sürecinde 36 saat boyunca uyuyamadığını belirten Ross, İstanbul'a geldiğinde kulübe olan tutkunun büyüklüğünü anladığını söyledi.

21 yaşındaki savunmacı, havalimanında taraftarlar ve basın tarafından karşılanmasından dolayı çok mutlu olduğunu da belirtti.

Kadroya katılan yeni transferlerle birlikte bir tanıtım videosunda yer alan Ross; Juan Mata ve Mauro Icardi ile bir arada olmayı, "Eğlenceli bir deneyim olarak" niteledi.

Danimarkalı futbolcu, "Türkiye'de futbol her şeydir ve Galatasaray ülkenin en büyük kulübü" ifadelerini de kullandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
6
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
7
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿Erzurum'da terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyon
﻿Erzurum'da terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyon
﻿Erzurum'da terör örgütleri IŞİD ve El Kaide'ye yönelik operasyon
﻿Bakan Akar, Etiyopya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti   
﻿Bakan Akar, Etiyopya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti   
﻿Bakan Akar, Etiyopya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti   
﻿Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
﻿Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
﻿Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı
﻿Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
﻿Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
﻿Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.