Mauro Icardi bir döndü pir döndü!

Galatasaray'da Mauro Icardi rüzgarı esmeye devam ediyor. Arjantinli forvet, Konyaspor karşısında da ağları havalandırarak gollerini sıralamayı sürdürüyor. Geçen sezon yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından 1 seneye yakın formasından uzak kalan dünyaca ünlü yıldız adeta kaldığı yerden devam ediyor.

MAURO ICARDI'DEN 87 GOLLÜK KATKI

Mauro Icardi, 2022-2023 sezonunda transfer olduğu Cimbom'da toplamda 93 resmi maçta forma giydi. Rakip fileleri 65 kez sarsan dünyaca ünlü santrfor, takım arkadaşlarına da 22 kez asist yaptı. 32 yaşındaki forvet, tam 87 gole doğrudan etki yaptı.

Deneyimli yıldız, bu sürede 3 kez üst üste şampiyonluk yaşarken, 2023-2024 sezonunda da gol krallığı tacını taktı. Icardi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da zafer yaşadı.

226 DAKİKADA TAM 4 GOL ATTI

Mauro Icardi, önemli bir sakatlık geçirmesine sahalara hızlı dönüş yaptı. Halen daha fiziksel olarak eksikleri olan Icardi, Süper Lig'de 5 maçta forma giyerken rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Arjantinli yıldız 226 dakika da süre aldı.

