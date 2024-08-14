Mauro Icardi Fenerbahçe'yi karıştırdı

Trendyol Süper Lig’in 2. Haftasında deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek olan Galatasaray’da hazırlıklar devam ediyor.

Bugün gerçekleştirilecek olan antrenman öncesi basın mensuplarının karşısına geçen Arjantinli yıldız Mauro Icardi çarpıcı ifadeler kullandı.

“FARKLI ŞEYLER İÇİN KULLANDIK BİZ BUNU”

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda Lille’ye elenmesi sonrası yaptığı paylaşım hakkında konuşan Mauro Icardi “Herkes biliyor, Fenerbahçe için rakibiz. Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri Türkiye için kötü oldu. En önemli ligde oynamak herkesin istediği bir şey. Bu sene biz de play-off oynayacağız. Bugünlerde sosyal medya bir iletişim mercii. Geçen sene saha dışında birçok şey oldu. Olan şeyler, gülmek için farklı şeyler için kullandık biz bunu” dedi.

“BÜYÜK TAKIMLARDA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZDI”

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun Okan Buruk hakkında yaptığı açıklamalara da değinen Mauro Icardi, “Mourinho gibi büyük bir hocanın bu kadar önemsiz bir konu hakkında bu şekilde konuşması enteresan. Büyük takımlarda böyle şey yapmazdı, yaptığını hatırlamıyorum. Galatasaray buranın en büyüğü, Galatasaray'a karşı konuşulacaktır. Bizim özel bir hocamız var. Herkese karşı hep beraber mücadele edeceğiz. Daha sezon başında bu söylemleri başlatmak mantıklı değil. Futbola odaklanacağız biz. İki senenin ödülünü sahaya odaklanarak aldık” ifadelerini kullandı.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Lille ile oynanan mücadele öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Jose Mourinho gelen bir soru üzerine Adana Demirspor maçında aldığı ceza ve Okan Buruk hakkında konuşmuştu.

Okan Buruk’a ceza verilmezken kendisine hemen sarı kart gösterildiğini söyleyen Portekizli teknik adam “Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, kart görmeden sahaya 4 metre girebiliyor. Ancak ben 1 metre bile kart görmeden giremiyorum” demişti.