Mauro Icardi ve Wanda Nara Yeşilçam yıldızı oldu

Geldiği günden beri taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi’ye bu sefer de Yeşilçam kurgusu yapıldı.

Yapay zeka ile hazırlanan videoda Icardi’ye ve Wanda Nara'nın yüzü, Yeşilçam yıldızları Cüneyt Arkın ve Türkan Şoray’a entegre edildi.

Hüzünlü bir müzik ile paylaşılan videonun en sonunda "ayrılık ölümden üste yazılınca, gideni durdurmaya yetişmez sesin" ifadeleri kullanıldı.

Oluşturulan bu görüntü sosyal medyada oldukça ilgi görürken bazı kullanıcılar görüntülerin yapay zeka ile hazırlandığını fark edemedi.