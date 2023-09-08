Wanda Nara özel uçağının içini çekti. İzleyenlerin ağzı açık kalacak

Galatasaray'ın golcüsü Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından özel uçaklarının içini çekti. Nara'nın bu paylaşımı çok konuşuldu.

Wanda Nara özel uçağının içini çekti. İzleyenlerin ağzı açık kalacak

Editör: Hamza Özalkuş

Galatasaray'ın sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

ÖZEL UÇAĞINI PAYLAŞTI
Süper Lig'e verilen milli arada aileleri ile İtalya'nın Milano şehrine giden Icardi ve Muslera, Türkiye'ye döndü.

Wanda Nara, Icardi ve Muslera'yı İstanbul'a getiren özel uçağı sosyal medya hesabından paylaştı.

Özel yatak odaları ve hobi alanı bulunan uçağı paylaşan Nara'ya, sosyal medyada 'para var huzur var' yorumlarını beraberinde getirdi.

Wanda Nara, daha önce 'İstanbul'daki evimiz' notuyla lüks villalarını paylaşarak gündem olmuştu.

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