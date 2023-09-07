Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yıllar içindeki değişimi şoke etti

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin seksi pozlarıyla tanınan eşi Wanda Nara yıllar içindeki değişimi yeniden gündem oldu. Wanda Nara'nın sosyal medyayı sallayan fotoğrafı olay oldu.

Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yıllar içindeki değişimi şoke etti

Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile eşi Wanda Nara'nın adı gündemden düşmüyor. Son olarak Türkçe öğrenmeye başladığı haberleriyle gündeme gelen Wanda Nara değişimiyle şoke etti.

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Seksli pozlarıyla adından sık sık söz ettiren Wanda Nara'nın gençliği olduğu iddia edilen fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

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Nara'nın yıllar içindeki değişimi herkesi şok ederken, "Evrim geçirmiş" yorumları yapıldı.

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Instagram'da 14 milyon takipçisi olan Wanda Nara özellikle diş ve damak tedavisi sonrası bambaşka bir görünüme kavuştu. 5 çocuğu olan güzel sunucu estetik operasyonlar sonucu kavuştuğu yeni görünümüyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

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