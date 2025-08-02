Mauro Icardi'den flaş paylaşım!

Galatasaray, 2025/26 sezonu alternatif formasını tanıttı. Forma tanıtım videosunda yer alan Arjantin yıldız golcü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

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"GALATASARAY'I DAHA BÜYÜK YAPACAĞIZ"

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Mauro Icardi, "Galatasaray zaten büyük ama biz onu daha da büyük yapacağız." ifadelerine yer verdi.

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İşte o paylaşım;

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