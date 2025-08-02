Mauro Icardi'den flaş paylaşım!

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Mauro Icardi'den flaş paylaşım!

Galatasaray, yeni sezonun 3. formasını da tanıttı. Tanıtımda takımın yıldız ismi Mauro Icardi'de yer aldı. Arjantinli oyuncu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Galatasaray, 2025/26 sezonu alternatif formasını tanıttı. Forma tanıtım videosunda yer alan Arjantin yıldız golcü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

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"GALATASARAY'I DAHA BÜYÜK YAPACAĞIZ"

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Mauro Icardi, "Galatasaray zaten büyük ama biz onu daha da büyük yapacağız." ifadelerine yer verdi.

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İşte o paylaşım;

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