Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'nun olay açıklamalarından sonra flaş paylaşım!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olması ve yaptığı açıklamalar, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.



Icardi, Instagram hesabından Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın, "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" sözlerini paylaştı.

,Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu paylaşım, Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

Taraftarlar arasında yoğun şekilde paylaşılan gönderi, Galatasaray camiasında büyük ses getirdi.

İşte o paylaşım;

