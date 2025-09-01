Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'nun olay açıklamalarından sonra flaş paylaşım!

Kaynak: Haber Merkezi
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'nun olay açıklamalarından sonra flaş paylaşım!

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Kerem Aktürkoğlu, tepki çeken açıklamalar yapmıştı. Milli oyuncunun sözleri gündem olurken, eski takım arkadaşı Mauro Icardi, sosyal medya üzerinden çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olması ve yaptığı açıklamalar, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Icardi, Instagram hesabından Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın, "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" sözlerini paylaştı.

,Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu paylaşım, Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

Taraftarlar arasında yoğun şekilde paylaşılan gönderi, Galatasaray camiasında büyük ses getirdi.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi! Yönetim için öyle şeyler söyledi ki...Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi! Yönetim için öyle şeyler söyledi ki...

gzwjxamxqaa7uv4.jpeg

Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic piyangosu!Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic piyangosu!

Galatasaray çok istemişti! Fenerbahçe Ederson'u İstanbul'a getiriyor: İşte uçağının ineceği saat...Galatasaray çok istemişti! Fenerbahçe Ederson'u İstanbul'a getiriyor: İşte uçağının ineceği saat...

Galatasaray'da ayrılık! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımı için sağlık kontrollerinden geçtiGalatasaray'da ayrılık! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımı için sağlık kontrollerinden geçti

Fenerbahçe'ye o yıldız için dev teklif! Mourinho sonrası bir ayrılık daha yaşanabilir...Fenerbahçe'ye o yıldız için dev teklif! Mourinho sonrası bir ayrılık daha yaşanabilir...

Son Haberler
Kalede Galatasaray'a bir şok daha
Kalede Galatasaray'a bir şok daha
Siirt’te kontroller soıklaştı: 13 iş yerine ceza uygulandı
Siirt’te kontroller soıklaştı: 13 iş yerine ceza uygulandı
Süper Lig ekibinden 3 yıllık imza!
Süper Lig ekibinden 3 yıllık imza!
Galatasaray'dan Emiliano Martinez için dev teklif!
Galatasaray'dan Emiliano Martinez için dev teklif!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük darbe. Kaleci transferi bardağı taşırdı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye büyük darbe. Kaleci transferi bardağı taşırdı