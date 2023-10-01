Mavi dil hastalığı nedir, nasıl bulaşır?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Mavi Dil hastalığı Culicoides sinekler yoluyla yayılıyor ve hayvanlara bulaşıyor. Bu sineklerin hayvanları ısırmasıyla kana karışır. Kanlarındaki virüs tıpkı insanlarda yaşanan gribal enfeksiyon gibi belirtiler gösterir. Bulaştığı hayvanda ilk yedi gün kuluçka olarak kalır. Daha sonra belirtiler ortaya çıkar. Çok hızlı yayıldığından fark edilir edilmez karantinaya alınır.

BT virüsü olarak geçer sinek ya da sivrisinekler aracılığıyla hayvanlara enfekte olur. Enfekte olmuş hayvandan hayvana bulaşmaz. Sadece hızla yayılmasının altında bu virüsü taşıyan sineklerin bölgede fazla olduğu tespit edilir. Bu yüzden bölge ilaçlanır ve hayvanlar aşılanır.



MAVİ DİL HASTALIĞI İNSANLARA GEÇER Mİ?

Bununla ilgili akademik olarak net bir açıklama yok. Ancak bu hastalığın hayvanlarda görülmesi akabinde onların etinden sütünden yararlanan insanlarda metabolik hastalıklar görüldüğü tespit edilmiş. Bağırsak ve sindirimde hasar bıraktığından şiddetli bir bulaş olarak kabul edilmez.

MAVİ DİL HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tıpkı insana bulaşan virüsün bağışıklığı düşürmesi gibi BT virüsü de hayvanın bağışıklığını düşürür. Kana bulaşarak vücut ısısını bozar. Bu da aniden ateşin 40'a çıkmasına neden olur.

Ateşten kaynaklı hayvan diliyle ağzının etrafını emmeye başlar.

Hayvanlarda oluşan iltihaplanma ve ödem farklı yolla atılır. Bu da dillerinde ya da ağız kenarlarında mavileşmeye yol açar.

Ayrıca ağız, burun ve ayaklarında yaralar meydana gelir. Deri kısımları kızarmaya başlar.

Gebe olan hayvanlarda yavruları AH sendromlu doğar.

Şiddeti artıkça ve erken müdahale edilmediğinde hayvan en fazla 5 gün içinde ölür.