Mavi Vatan'ın isim babasından çarpıcı BRICS tespiti

Emekli Tümamiral, Yazar, Mavi Vatan isim babası ve teorisyeni Cem Gürdeniz’den beş büyük gelişmekte olan ekonominin oluşturduğu bir grup olan BRICS’le ilgili çarpıcı yorumlar yaptı.

Cem Gürdeniz’in açıklamaları şu şekilde:

“Asya Yüzyılı çoktan başladı. Küresel Güney her gün güçleniyor, ekonomik eksen çoktan batıdan doğuya döndü. Okyanuslarda her gün taşınan 33 milyon ton yükün %65’i Asya limanlarında elleçleniyor. Başta Çin olmak üzere Asya güçlerinin ekonomik yükselişi, son 200 yıldır batı hakimiyetinde olan küresel ekonomik düzende evrimsel değil, devrimsel bir değişimi sürdürüyor.

Geçmişi sömürge ve müstemleke sicili ile karanlık Anglosakson hakimiyetindeki batı hegemonyası, hızla geriliyor.

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“KITASAL EKONOMİK/ASKERİ GÜÇLER BULUNUYOR”

Küresel Güneyin desteklediği BRICS Batı merkezli ekonomik sisteme alternatif bir düzen inşa ediyor. Bugün için BRICS+ içinde bulunan 9 ülke Dünya nüfusunun %45’inin, küresel ekonominin satın alma gücü paritesinde %36’sının, dünya ihracatının %25’inin ham petrol üretiminin %44’ünün sahibi.

Grupta BM Güvenlik Konseyi Daimî üyesi Çin, ve Rusya gibi küresel/kıtasal nükleer güçler ile Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi kıtasal ekonomik/askeri güçler bulunuyor. Son genişleme ile Hürmüz Boğazı ve Süveyş Kanalı gibi iki kritik suyolunun kontrolünü sağlayan devletler (İran, BAE ve Mısır) BRICS+’de yerini almış oldu.

“ÖZ KARDEŞİMİZ AZERBAYCAN’IN BRICS’E ÜYELİK BAŞVURUSUNDA BULUNDUĞU DÖNEMDE…”

Neocon etkisindeki ABD ve AB her gün madden ve ahlaken çöküyor, ancak Türkiye büyük bir stratejik körlük içinde ABD/AB’nin gönüllü hayranlığı statüsünü korumaya devam ediyor. Bu hayranlık Tanzimat dönemi ve Mütareke Döneminin İngiliz Mandacıları ile Sivas Kongresindeki Amerikancı mandacıların özenti kompleksi içindeki ruh haline benzetilebilir. AB üyesi olmadan Gümrük Birliği üyesi olma garabetini başarı olarak sunan bir devlet siteminin içindeyiz. Bugün de aynı hataları tekrarlamaya devam ediyoruz. Öz kardeşimiz Azerbaycan’ın BRICS’e üyelik başvurusunda bulunduğu dönemde Türkiye’de bazı mahfiller Batının kölesi olmaya istekli bir gelecekte ısrar edebiliyor. BRICS Türkiye için içinde bulunduğumuz jeopolitik ve ekonomik sarmaldan kurtulmak için tarihi fırsatlar sunuyor. Gerek finansal kaynak temini gerekse küresel yeni işbirlikleri için muazzam fırsatlar sunuyor. BRICS çöken bir sistemin bataklığında debelenen ülkemiz için taze bir nefestir. Mutlaka üye olmamız gerekiyor.”

BRICS NEDİR?

BRICS, beş büyük gelişmekte olan ekonominin oluşturduğu bir gruptur. Bu ülkeler: Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dır.

BRICS ismi, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşur: Brasil (Brezilya), Russia (Rusya), India (Hindistan), China (Çin) ve South Africa (Güney Afrika)

BRICS'İN AMACI VE KURULUŞU

BRICS, ekonomik işbirliği, kalkınma ve küresel meselelerde daha fazla etki sağlamak amacıyla bir araya gelmişti.

İlk olarak 2001 yılında, Goldman Sachs'ın eski başkanı Jim O'Neill tarafından ortaya atılan "BRIC" terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'i kapsıyordu.

2011 yılında Güney Afrika'nın katılımıyla grup BRICS adını aldı.

BRICS ÜLKELERİNİN ÖNEMİ

BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık %41'ini ve dünya ekonomisinin önemli bir kısmını temsil eder. Bu ülkeler, hızla büyüyen ekonomilere sahip olup, küresel ekonomik ve siyasi arenada önemli bir rol oynamakta.

BRICS ZİRVELERİ

BRICS ülkeleri, 2009'dan beri yıllık olarak resmi zirvelerde bir araya gelmekte.