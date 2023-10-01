Editör: Beyza Damgacıoğlu

Bazı kişiler genellikle unlu besinler tükettikten sonra saç dökülmesi, yorgunluk ve stres gibi durumlarla karşı karşıya kalır. Özellikle sabah kahvaltısından sonra görülen bu rahatsızlıklar maya alerjisinden kaynaklanabilir. Peki Maya alerjisi nasıl anlaşılır?

Bağışıklık sistemimiz vücuda giren tüm hücreler karşısında öncelikli olarak temkinli davranır. Bu kendini koruma durumuna aynı zamanda immun sistemi denir. Sadece gıdalarla değil bazılarında da aile öyküsünde alerji durumları varsa da yaşanır. Bağışıklık sistemi bu proteini zararlı hücre olarak algıladığından antikor üretmeye başlar. Belirtileri kişiden kişiye değişen bu rahatsızlık erken müdahale edilmediğinde ciddi sorunlara neden olabilir. Yaşanan bu olay alerjik reaksiyon olarak ortaya çıkar. Bu duruma neden olan bir çok etken vardır. Polen, toz ve besin gibi ancak bazıları ise oldukça sinsi ilerler. Nadir görülür. Bu da maya alerjisidir. Maya alerjisi neredeyse az rastlanır.

MAYA ALERJİSİ NEDİR?

Maya hamurların ve keklerin kabarmasının yanı sıra peynir yapımında da kullanılan tek hücreli mantar türüdür. Bu doğal yollarla mantar alerjisi ile aynı olabiliyor. Yani mantara karşı hassas olan kişiler maya alerjisini yaşama olasılığı da yüksektir. Mayanın içerisinde bulunan proteinine karşı vücudun harekete geçmesiyle ortaya maya alerjisi çıkar. Karbonhidratlı besinlerinin yanı sıra kek, bisküvi, ekmek, börek, poğaça, kurabiye ve makarna yiyeceklerde de bulunur. Beslenme de bu türleri ağırlıkla tüketen kişilerin alerji testi yaptırması gerekir. Çünkü bu alerji şiddetli başlamazsa bile ilerleyen zamanlarda ciddi sorunlara yol açar.

MAYA ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ciltte kaşınma, şişlik, kızarma ve kanama gibi belirtilerin yanı sıra eklem ağrıları, mide ekşimesi, yorgunluk, baş dönmesi ve bayılmayla da kendini gösterir. Bu belirtiler her hastalıkta da görünebileceğinden bir uzman doktora görünmekte fayda var.

Kişi öncelikle hangi besinin kendisinde bu alerjiyi ortaya çıkarttığını öğrenmelidir. Bunun için de alerji testi yaptırmak şarttır. Alerjiye neden olan besini öğrendikten sonra kişinin bu besinden uzak durması sağlığı açısından faydalı olacaktır.

MAYANIN BULUNDUĞU DİĞER YİYECEKLER

Ekmek, pastane ürünleri, soslar, turşu, sirke, süt ve süt ürünlerinde bulunur. Bazı paketli ürünlerde maya yerine hidrolize protein yazılır bu yüzden alış veriş sırasında bu paketlerin içerdikleri kısmını iyi okumak gerekir. Aynı zamanda ağzı açık bırakılan bazı yiyeceklerde maya bakterisi üretir. Bu alerjiye sahip kişiler bu gibi durumlara dikkat etmelidir.