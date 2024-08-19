Maymun çiçeği o ülkeye sıçradı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Maymun çiçeği o ülkeye sıçradı

Filipinler'de bu yıl ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Filipinler’de bu yıl ilk kez maymun çiçeği vakası tespit edildiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmesine neden olan bu virüs, bir başka ülkede daha ortaya çıkmış oldu.

Filipinler Sağlık Bakanlığı, geçen yıl Aralık ayından bu yana ülkede ilk kez maymun çiçeği vakası görüldüğünü duyurdu.

Virüsü taşıyan kişinin, yurt dışı seyahat geçmişi olmayan 33 yaşındaki bir Filipinli erkek olduğu belirtildi.

Yetkililer, virüsün türünü belirlemek için çalışmaların devam ettiğini ve hastanın ateş ile başlayan semptomlarının bir hafta önce ortaya çıktığını, dört gün sonra ise vücudunun bazı bölgelerinde döküntü oluştuğunu kaydetti.

DSÖ, 14 Ağustos’ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu ise 15 Ağustos’ta İsveç’te maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini, bu vakanın virüsün Clade I varyantı olduğunu ve Afrika dışında ilk kez bu varyantın görüldüğünü açıklamıştı.

Virüsün bu türünün yakın temas yoluyla kolayca yayılması, küresel ölçekte endişelere neden olmuştu.

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