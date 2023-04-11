Alkolik köpek bağımlılıktan kurtarıldı

Editör: Serkan Talan

Newsweek’te yer alan habere göre, labrador cinsi ‘Coco’ isimli bir köpek bağımlılık tedavisi gördü. Bu alanda ilk olan ‘Coco’ veterinerler sayesinde bağımlılıktan kurtuldu.

İki yaşında bir Labrador melezi olan Coco ve başka bir köpek, sahiplerinin ölümünden sonra İngiltere’nin Plymouth şehrindeki Woodside hayvan barınma merkezine teslim edildi. Diğer köpek alkol krizine girdi ve kurtarılamadı ancak Coco tedavi edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, "Artık tehlikeyi atlattığımız ve Coco'nun tüm ilaçlarını bırakıp normal bir köpek gibi davranmaya başladığı için çok sevinçliyiz. Henüz sahiplenilmeye hazır değil ve fiziksel olarak iyileşmiş gibi görünse de zihinsel olarak hala zaman zaman çok endişeli" dediler.

Coco'nun tek seferlik bir olayda içki içtikten sonra alkol zehirlenmesi yaşamak yerine alkole "bağımlı" hale geldiğini açıklandı.