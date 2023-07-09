Mbappe Paris'i birbirine kattı!

Editör: Ufuk Cingöz

Kylian Mbappe'nin France Football'a verdiği röportajda PSG yönetiminin kadro yapısını yanlış kurduğuna yönelik sözleri takım içinde huzursuzluk çıkardı.

"BEN İŞİMİ YAPIYORUM"

Fransız yıldız verdiği röportajda kulübünün astronomik harcamalara rağmen Şampiyonlar Ligi'nin kazanılamamasına yönelik soruya, "Bu bana uygun bir soru değil, Takımı oluşturan insanlara bunu sormalısınız. Bu takımı kim kurdu? Ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Ligde üst üste beş kez yılın en iyi oyuncusu seçildim, takımın en fazla gol atan oyuncusu oldum. O yüzden bu soru yukarıdakileri ilgilendiriyor" yanıtını verdi.

TAKIM KAZAN KALDIRDI

Bu gelişme sonrası PSG'den 6 futbolcunun adeta kazan kaldırarak Mbappe'yi yönetime şikayet ettiği belirtildi. Sky Sports'un haberinde Mbappe'nin sözlerinden rahatsız olan 6 ismin Fransız yıldızın sözlerinin takıma zarar verdiğini söylediği ortaya çıktı.