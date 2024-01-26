Mclaren'den sürpriz Lando Norris kararı

Kaynak: AA
Mclaren'den sürpriz Lando Norris kararı
Britanyalı pilot Lando Norris takımı Mclaren ile sözleşme uzattı.

Formula 1 takımlarından Mclaren genç pilotu Lando Norris ile sözleşme uzattı.

McLaren tarafından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki pilotun sözleşmesinin uzatıldığı belirtilirken, detaylara dair bilgi verilmedi.

Norris ise yaptığı açıklamada, "Takımımdan memnunum, onlar da benden memnun Bu yüzden kolay bir karardı" şeklinde ifadeler kullandı.

McLaren aynı zamanda Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ile de 2026 sonuna kadar sözleşme imzalayarak, önümüzdeki 3 sezon boyunca Norris ve Piastri ikilisiyle podyum mücadelelerine odaklanacak.

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